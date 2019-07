Brand in Amsterdams huis: vier personen naar ziekenhuis

AMSTERDAM - In een huis aan de Nedersticht in Amsterdam-Zuid is rond 17.30 uur vanavond brand uitgebroken. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis gebracht worden nadat ze ook hadden ingeademd.

Een bewoner van het appartement ging mee met de ambulance. Ook een bezoeker en twee omwonenden werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast werd nog een kat meegenomen door de dierenambulance.

De brand is ontstaan in de slaapkamer van de woning. Inmiddels heeft de brandweer de vlammen weten te blussen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.