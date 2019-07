Oudere Haarlemse gewond en flink geschrokken na op hol geslagen scootmobiel

HAARLEM - De scootmobiel is voor longpatiënte Anneke van Heems de enige manier om even een ommetje te kunnen doen of een zelfstandig een boodschapje te halen. Maar het voertuig heeft haar flink laten schrikken. Bij het opstarten werd ze gelanceerd in haar tuin.

Als Anneke optrekt -iets dat normaal gesproken met een slakkengang gaat- schoot de scootmobiel weg. Ze ging dwars door het tuinmeubilair en kwam tegen een grote plantenpot tot stilstand. "Hij ging echt helemaal op hol", vertelt Van Heems aan NH Nieuws bij een demonstratie op de scootmobiel van haar man.

De Haarlemse hield er een flinke wond in haar bovenarm aan over, die later ook bont en blauw werd. Maar dat de leverancier en de gemeente haar niet op de hoogte houden van wat er mis is met de scootmobiel, en of ze een nieuwe krijgt, doet haar minstens zoveel pijn. "Ik heb twee keer gebeld en ze vertellen me niets."



Volgens Anneke is het remsysteem kapot. "Met het inknijpen van de hendel aan het handvat geeft 'ie gas", laat ze zien. Om te remmen hoef je dan alleen maar de hendel los te laten. Anneke zegt dat ze dat ook heeft gedaan toen de scootmobiel vooruit schoot. "Ik liet wel mijn handen los, maar ja."

Zekerheid

Na opnames van NH Nieuws en contact met de gemeentewoordvoerder wordt Anneke gebeld dat haar scootmobiel is gerepareerd en morgen wordt teruggebracht. Maar in het interview eerder op de dag laat ze weten dat ze haar oude voertuig niet meer vertrouwt en dus ook niet terug wil. "Als ik net de weg oversteek en er komt een auto aan en hij remt niet, ja dan sta je daar dan. Zekerheid voor alles jongens, kom op!"