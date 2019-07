Rechter legt taakstraf op voor fatale verkoop MDMA aan Lisa (17)

SCHAGEN - De rechter heeft een 32-jarige man uit Nieuwe Niedorp een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf gegeven voor het verkopen van de harddrugs MDMA aan een 16-jarige jongen. Deze nam de man in december mee naar een feestje, waar de 17-jarige Lisa ook was. Het meisje overleed aan een overdosis.

De officier van justitie had vier maanden gevangenisstraf geeist. De rechter gaat hier in mee, al is het grootste deel van de straf (104 dagen) voorwaardelijk. Wel moet hij alsnog de cel in als hij binnen twee jaar weer de fout in gaat.

Daarnaast heeft de Nieuwe Niedorper een taakstraf van 180 uur gekregen. Hij moet zich verder op gezette tijden melden bij de reclassering, zich laten behandelen door de verslavingszorg en meewerken aan drugstesten.

De rechtbank acht het niet bewezen dat de man in drugs handelde en oordeelt dat het een eenmalige misstap was. De dood van de 17-jarige Lisa kwam eind vorig jaar aan als een mokerslag in haar geboortedorp Dirkshorn. Haar vader gaat er vanuit dat zijn dochter op een 'fout feestje' terecht is gekomen en dat ze - 'mogelijk uit onwetendheid' - teveel MDMA heeft ingenomen.