Wapens gevonden in caravan na brandje

ZAANDAM - Bij een caravan die vanmiddag in de brand stond op de Noordzee in Zaandam is de politie op een enorm geweer gestuit. Het wapen was voorzien van een geluidsdemper. Ook werd er een uitschuifbare wapenstok gevonden.

Rond 16.45 uur brak de brand uit. Na een klein half uurtje was deze geblust waarop de politie de caravan heeft doorzocht en de wapens vond.

"Dat ding is gewoon nep hoor", vertelt de eigenaar van de caravan aan NH Nieuws. "Als dat niet zo was geweest zat ik nu op het bureau", voegt hij eraan toe.

Nepwapens die qua vorm en afmetingen sprekend lijken op echte wapens zijn ook wettelijk verboden.