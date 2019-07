Medewerker politie Amsterdam geschorst en aangehouden voor corruptie

AMSTERDAM - De politie heeft een 55-jarige medewerker van de eenheid in Amsterdam geschorst en aangehouden omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie. Ook zou hij zijn ambtsgeheim hebben geschonden en computervredebreuk hebben gepleegd.

Onder leiding van een officier van justitie verricht het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Eenheid Amsterdam nader onderzoek.

Zesde schorsing

Het zou de zesde medewerker in korte tijd zijn die bij de eenheid Amsterdam is geschorst. Op 26 juni werd iemand geschorst omdat ook hij zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden. Eerder werden ook al medewerkers geschorst voor valsheid in geschrifte, stalking en plichtsverzuim.

De politie wil geen verdere vragen over het onderzoek beantwoorden.

Computervredebreuk

De bekendste vorm van computercriminaliteit is het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een computersysteem of netwerk. Dit heet computervredebreuk (vaak ook computerinbraak of hacken genoemd) en is een misdrijf.