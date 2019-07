Inzamelactie voor ziek paard Desi: "Het is echt mijn kind, ik kan niet zonder haar"

HEM - Maaike van Drooge heeft een actie opgezet om geld in te zamelen voor paard Desi die al jaren ernstig ziek is. Het paard is de steun en toeverlaat van haar beste vriendin Quincy die door een hersenbloeding een zware tijd achter de rug heeft.

"Ik zou niet zonder haar kunnen, echt niet", vertelt Quincy Ruiter tegen NH Nieuws. Al drie jaar lang trainde ze met het paard en deed ze mee aan meerdere wedstrijden. Ze werd zelfs eerste reserve voor het NK. Totdat het eind 2016 finaal mis ging.

Ziekenhuis

Door een schrikreactie van het paard, komt Quincy ten val als ze op wil stappen. Met de traumahelikopter wordt ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze blijkt een schedelbreuk en hersenbloeding te hebben gehad waar ze nog steeds dagelijks last van heeft. "Ik heb altijd hoofdpijn, snel moe en concentratie en geheugenproblemen".

Breuk in de hals

Ruim een jaar later in zomer 2017 gaat het opnieuw fout: tijdens een wedstrijd komt ze samen met haar paard ten val waarbij paard Desi een breuk in de hals oploopt. Een tijd lang kan Quincy niet paardrijden maar sinds dit jaar zijn ze weer begonnen met oefenen. "We zijn begin januari naar de kliniek geweest voor röntgenfoto's, de arts vertelde me dat ik weer moest gaan opbouwen omdat ze erg stijf was maar verder niks aan de hand was."

Totdat er vorige week opnieuw alarm wordt geslagen: Desi deed raar en begon te schuimbekken. Ze blijkt last te hebben van een ernstige slokdarmverstopping. Intussen zijn ze kliniek in en kliniek uit geweest en zijn er dure medicijnen nodig om Desi er weer bovenop te krijgen.

Inzamelactie

"Het is echt mijn kind, ik kan niet zonder haar en zij niet zonder mij. Het is gewoon heel moeilijk", zegt Quincy die intussen heel veel met het dier heeft meegemaakt. Ondanks alle goede zorg is nog steeds de kans aanwezig dat het dier het niet haalt. "Quincy heeft intussen al haar spaargeld er voor opgeofferd", legt vriendin Maaike uit. "We hopen met de inzamelactie 4000 euro op te halen om de kosten voor de kliniek en medicijnen te kunnen dekken."