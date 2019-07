Buschauffeur Fred Teeven knalt tegen deur: "Was niet te voorkomen"

HAARLEM - Het is alweer zo'n anderhalf jaar geleden dat Fred Teeven de politiek volledig vaarwel zei en aan een nieuw avontuur begon als buschauffeur in Haarlem. Tegenover NH Radio biecht de oud-staatssecretaris op dat dit niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Teeven is met zijn bolide namelijk tegen een deur van een auto gebotst.

"In het begin heb ik ooit wel een tegen een deur aangezeten van een auto. Maar dat was niet te voorkomen", legt Teeven uit. Echt grote brokstukken heeft hij nog niet gemaakt. "Daarna is alles eigenlijk helemaal prima gegaan."

Wat Teeven in het begin van zijn nieuwe carrière moest leren, was het op tijd rijden. Want blijkbaar is volgens de dienstregeling rijden nog een hele klus. "Ik heb toen op mijn donder gekregen. Ik kreeg te horen dat het soms wel eens goed is om te tijd te nemen en rustig aan te doen", legt Teeven de fijne kneepjes van het vak uit.

De buschauffeur rijdt op dit moment zo'n twee á drie keer in de week rond in Haarlem en dat bevalt hem nog prima. "Het is allemaal wat normaler geworden. In het begin was ik een attractie, maar mensen zijn nu gewend aan mijn gezicht. Ze vragen mij nog steeds wel eens over mij werk als politicus, en dat vind ik alleen maar leuk."

