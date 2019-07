Middeleeuwse verrassing: wapen van Alkmaar weer zichtbaar na restauratie Grote Kerk

ALKMAAR - Het was een grote verrassing voor de restaurateurs die aan het herstel van het houten gewelf in de Grote Kerk in Alkmaar werken. Want hoewel het beschot van de consistorie van de kerk vaak is overgeschilderd bleken de laatmiddeleeuwse schilderingen nog aanwezig te zijn. Het wapen van Alkmaar kwam ook tevoorschijn.

Door mediapartner Alkmaar Centraal

Sinds januari wordt gewerkt aan het herstel van het houten gewelf en de schilderingen. Alle dunne eiken planken zijn voorzichtig losgewerkt, de roestende ijzeren spijkers verwijderd, en de kwetsbare plekken in het hout hersteld. Daarna is de beschilderde zijde schoongemaakt en is een deel van de latere afwerkingen en gekleurde sauslagen verwijderd.

Maandag werd onderzocht of het gewelfbeschot in de consistorie van de Grote Kerk in Alkmaar nog past. De consistorie is de ruimte waar de kerkenraad ooit vergaderde, in de Grote Kerk te vinden rechts naast de hoofdingang. In 2018 werd al het leien dak vervangen. De bedoeling is dat de ruimte in het voorjaar van 2020 weer in gebruik zal worden genomen.



De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar. Tijdens de proef passing zijn de resultaten van de restauratie tussentijds beoordeeld. Het beschot zal na de zomervakantie definitief weer op zijn plaats worden bevestigd