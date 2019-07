Inbrekers richten ware ravage aan in camper van Helders echtpaar

DEN HELDER - Inbrekers hebben afgelopen weekend een ravage aangericht in de camper van Jan en Ina Moerkens uit Den Helder. Het stel blijft vooral met veel schade achter, want er zaten nauwelijks waardevolle spullen in de kamperauto. Ina (61) is nog ontdaan van de inbraak: "Ik heb niet goed geslapen en moet en zal de lui vinden die dit hebben veroorzaakt."

De camper stond geparkeerd op het parkeerterrein aan het Bernhardplein in Den Helder, vlakbij het huis van het stel. Ina's man Jan ontdekte gisteravond dat er was ingebroken. "Door een rukwind op de camping was de luifel afgebroken en iemand zou die gisteren bij ons ophalen. Deze zag dat het raam van de camper stuk was."

Gauw liep Jan met de man mee. "Hij probeerde de deur open te doen, maar kon er niet eens in." Het bleek dat de inbrekers een ware ravage hadden achtergelaten. "Echt de hele camper was leeggetrokken. Ik had er nog wat hemdjes in laten zitten, maar die lagen ook overal verspreid. Zelfs de wasbak lag op het aanrecht."

Er lag echter weinig van waarde in de camper. De dieven lijken enkel wat gereedschap te hebben meegenomen. "En ik miste de handdoek van FC Barcelona, maar die is ook niet veel waard." Verder blijft het paar vooral met veel schade achter. "We blijken helaas niet goed verzekerd te zijn geweest, dus we krijgen niets vergoed."

Vakantie naar Kroatië

Over drie weken zouden Jan en Ina met de camper op vakantie gaan naar Kroatië. "Mijn man zei al meteen: 'zeg de vakantie maar af'. Maar we gaan wel gewoon, hoor." Ze hoopt dat de camper zo goed mogelijk is hersteld voor ze weggaan. "Waarschijnlijk ontdekken we daarna ook nog wel wat schade in camper, maar dat is dan maar zo."

De inbraak moet volgens Ina vrijdagnacht of in de nacht van zaterdag op zondag zijn gebeurd. "Ik vermoed zelf dat de dader van de kermis iets verderop is afgekomen, want dat is dit weekend begonnen." Ze heeft haar hoop gevestigd op de bewakingscamera's van het fastfoodrestaurant aan de parkeerplaats. Er is aangifte gedaan bij de politie.