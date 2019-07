Rechter beslist over redding Draka

ENKHUIZEN - De redding van het noodlijdende kunststofverwerkingsbedrijf Draka staat nog altijd op losse schroeven. Deze week beslist de rechter over een dwangakkoord van de schuldeisers en dan zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren.

Eerder ging het personeel al akkoord met inleveren van loon om het bedrijf te redden. Dat was voorwaarde van de Braziliaanse investeringsmaatschappij Starboard om het plan te financieren waarmee het bedrijf gered moet worden. Daarmee leek een faillissement afgewend.

Maar nu was het de zet aan de schuldeisers. Er staat een schuld van 7,8 miljoen euro bij hen uit. Tijdens een vergadering moest een meerderheid van de crediteuren instemmen met een lening van 700.000 euro die Starboard bereid is te verstrekken om een akkoord met hen te financieren.

Alleen dan zou het bedrijf gered worden. Dit is niet gelukt. Maar nu is er nog de mogelijkheid van een dwangakkoord en dit gaat op als driekwart van de aanwezigen voor het voorstel stemt.

Uitspraak later deze week

Tijdens de vergadering bleek dat dit wel het geval en nu beslist de rechter of dit redelijk is of niet, zo laat de bewindvoerder van Draka aan NH Nieuws weten.

De rechter doet deze week uitspraak.