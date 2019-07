Texelse krijgt ook in hoger beroep taakstraf voor doodrijden Yannick (21)

TEXEL - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de Texelse Pamela H. (28) ook in hoger beroep een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar opgelegd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op Texel. Daarbij kwam in maart 2016 de 21-jarige Yannick Frijns uit Geldrop om het leven.

De kwestie wekte destijds veel beroering, omdat H. achter het stuur zou hebben zitten appen toen het ongeval gebeurde. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste om die reden celstraf toen de zaak in 2017 bij de rechtbank in Alkmaar speelde.

Volgens de rechtbank, die 120 uur taakstraf en een deels voorwaardelijk rijverbod oplegde, viel echter niet te bewijzen dat de vrouw achter het stuur met haar mobiel in de weer was geweest.

In de beroepszaak schrapte het OM het appen uit de aanklacht. De aanklager vond wel dat de vrouw vanwege onvoorzichtig rijgedrag moest worden veroordeeld wegens dood door schuld. Volgens het hof ontbrak daarvoor echter bewijs.