Deel centrum van Den Helder afgezet vanwege verwarde vrouw op dak

DEN HELDER - In het centrum van Den Helder is de omgeving van het Bernhardplein enige tijd afgezet geweest. Dit omdat er op het dak van een appartementencomplex een vrouw stond.

Volgens mediapartner Noordkop Centraal was de vrouw verward en zou ze willen springen. De politie heeft een onderhandelaar ingezet, waarna de vrouw via de trappen naar beneden is gegaan. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat.

Het Bernhardplein ligt op de doorgaande route vanaf het station naar het winkelcentrum. Veel voorbijgangers zagen het hierdoor gebeuren.

Hulpsite

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.