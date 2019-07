AMSTERDAM - Vrijdagnacht is een goudwanggibbon geboren in Artis. Zaterdag ontdekten verzorgers in de dierentuin dat het kleintje stevig zat vastgeklampt aan zijn moeder.

Gibbons zijn kleine mensapen. Ze zijn maar zo'n 60 tot 80 centimeter groot en zijn daarmee een stuk kleiner dan gorilla's of chimpansees. Daarbij wegen ze maar tussen de 7 en 11 kilogram.

Bedreigd

Oorspronkelijk komt het dier voor in Zuidoost-Azië. Er bestaan veertien verschillende soorten gibbons en ze zijn allemaal bedreigd. In Azië worden de dieren vaak gevangen voor de verkoop als huisdier of voor vleesconsumptie. Artis doet daarom mee aan een Europees fokprogramma om het dier te behouden.

De gibbon leeft in familiegroepen en dat is ook in Artis het geval. Vader en moeder leven samen met twee jongen in het verblijf in de dierentuin. De dierentuin is bezig om een nieuw binnenverblijf voor de goudwanggibbons te bouwen.