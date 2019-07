Kangoeroe ontsnapt uit Artis en probeert tram te pakken

AMSTERDAM - Een jonge wallaby (een kangoeroesoort) uit Artis heeft vannacht een nachtelijk uitstapje gemaakt. Het dier werd huppend gespot in de buurt van de nabijgelegen Plantage Middenlaan en Sarphatistraat.

De dierentuin werd rond 01.00 uur op de hoogte gebracht van de ontsnapping. Het dier begaf zich in de richting van tramhalte Alexanderplein, waar op dat tijdstip echter geen trams stoppen.

Rotgang

Volgens een ooggetuige hupte het dier met 'een rotgang' langs zes politieauto's, waarna het dier richting de dierentuin is gedreven. "Daar is de wallaby onder het aquariumhek door Artis weer binnengekomen", aldus de wallabyverzorger van de dierentuin. Hoe het dier kon ontsnappen is voor Artis nog een raadsel, maar wordt onderzocht.

Artis heeft veertien wallaby's, waarvan vier een jaar oud zijn. "We weten dat het een van de vier jonge wallaby's was, maar welke kunnen we niet meer achterhalen", aldus de verzorger. Het komt volgens de dierentuin zelden voor dat wallaby's de benen nemen. De wallaby maakt het goed.