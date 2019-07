Bewoners Marken bedanken hulpverleners voor bestrijden desastreuze brand

MARKEN - Bewoners van Marken hebben in een open brief de hulpdiensten bedankt voor hun hulp bij de brand in de iconische houten huizen aan de Kets. Op 31 mei brak daar brand uit in een van de panden en sloeg uit naar nog twee naastgelegen woningen.

In het bericht, dat is terug te vinden in het kerkblad van Marken, beschrijft men de opluchting dat "veel erger is voorkomen door het optreden van de brandweer", valt te lezen bij mediapartner Omroep Pim.

De brand op Marken brak op 31 mei in de ochtend uit. Aanvankelijk leek het om één woning te gaan, maar kort na het middaguur bleek dat het om twee woningen ging. Alle aanwezigen konden de huizen bijtijds verlaten. Door vanuit twee kanten te blussen, konden de vlammen niet uitbreiden naar de andere, monumentale huizen.

"Wat begon als een zonnige vrijdag, eindigde in een ramp. Een ware nachtmerrie", zijn de hartverscheurende woorden van de bewoners.

Toch houden ze een sprankje hoop voor de toekomst. "Ooit komt het goed", gaat de brief verder. "Maar voor nu is het nog even niet te bevatten. Wij willen alle brandweermannen en voruwen, hulpdiensten en hulpverleners bedanken. Wij zijn jullie ontzettend dankbaar voor jullie inzet."