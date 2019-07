De Peiling: Hoe lossen we het grote lerarentekort op?

NOORD-HOLLAND - Basisscholen zoeken nog bijna 3500 leerkrachten voor het nieuwe schooljaar. Het lerarentekort is daarmee nog groter dan vorig jaar. Schoolleiders overwegen de vierdaagse schoolweek in te voeren of onbevoegde leraren voor de klas te zetten. Wat heeft jouw voorkeur?

Veel vacatures

Op dit moment zijn er ruim 3500 vacatures voor leraren in het basisonderwijs. De verwachting is dat zeker 1400 daarvan voor het begin van het schooljaar niet zijn ingevuld. Aan leraren is het grootste gebrek, maar ook ander personeel is schaars. Er wordt naar 400 onderwijsondersteuners en 320 schoolleiders gezocht. Bijna een op de twintig scholen zit na de zomervakantie zonder schoolleider.

Invallers

Ook voor tijdelijke aanstellingen, bijvoorbeeld om een zwangere juf te vervangen, zoeken scholen nog zo’n duizend leerkrachten. "Ik hoor echt dat sommige teams een derde van de plekken open hebben. En dan moet het dieptepunt van het lerarentekort nog komen", zegt Rinda den Besten, voorzitter van de overkoepelende organisatie van basisscholen de PO-Raad.

Klassen naar huis sturen

"De helft van de schoolbesturen heeft al aangegeven komend schooljaar genoodzaakt te zullen zijn klassen naar huis te sturen en een kwart zegt onbevoegden voor de klas te zullen zetten", zegt Den Besten tegen de NOS. "Dat is voor de kwaliteit van het onderwijs echt funest."

Wat vind jij?

