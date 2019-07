Helderse ex-judoka (22) komt om het leven bij gasexplosie in Mexico

DEN HELDER - De 22-jarige Helderse ex-judoka Kim Akker is gisteren in Mexico overleden aan de gevolgen van een gasexplosie.

Dat meldt mediapartner Los Den Helder.

De Judobond Nederland meldt vandaag haar overlijden. "Judo Bond Nederland heeft het trieste bericht ontvangen dat in haar woonplaats Playa del Carmen in Mexico Kim Akker is omgekomen. De pas 22-jarige Akker overleed zondag aan de gevolgen van een gasexplosie die vrijdagochtend in haar huis plaatsvond."

De uit Den Helder afkomstige Akker was drievoudig Nederlands kampioen bij de senioren en vertegenwoordigde Nederland onder andere bij de EYOF in Utrecht en op de EK junioren. "Van september 2016 tot het voorjaar van 2018 zat Akker in de nationale selectie die fulltime traint op Papendal. Aanhoudend fysiek ongemak dwong de lichtgewicht te stoppen met topsport. Na haar afscheid van de topsport vertrok Akker voor werk naar Mexico."

Gasfles

De explosie vond plaats afgelopen vrijdag rond 09.00 uur plaats in een appartementencomplex, meldt Turquesa News. De explosie ontstond waarschijnlijk bij een gasfles. Er raakte verder niemand gewond.

Kim zal in Playa del Carmen worden gecremeerd waarna haar as met haar ouders zal terugkeren naar Nederland.