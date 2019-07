Dwergvinvis aangespoeld op Texel

DE KOOG - Een wandelaar heeft vanochtend een aangespoelde dwergvinvis gevonden op het strand op Texel. Het dier, dat in de buurt van strandpaviljoen Paal 19 bij De Koog werd aangetroffen, is inmiddels weggehaald.

Ecomare-bioloog Pierre Bonnet reed direct na de melding naar het strand. Volgens hem gaat het om een vrouwtje. Het dier is ongeveer vier meter lang; een volwassen dwergvinvis kan wel acht á negen meter worden. Het kadaver is op een trekker getild en van het strand afgehaald.

De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. "Aan het uiterlijk kon je niets zien. De dwergvinvis had geen verwondingen en was niet vermagerd", zegt Bonnet. Het kadaver wordt overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht voor onderzoek.

Volgens Bonnet gebeurt het niet vaak dat er een dwergvinvis aanspoelt.