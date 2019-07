Autistische jongen (9) wordt 'vergeten' door Schiphol en mist vlucht

SCHIPHOL - De 9-jarige Angelo en zijn moeder Vesna Vucic zijn door een fout op Schiphol vlak voor hun vlucht met EasyJet achtergebleven op de luchthaven. Axxicom Airport Caddy wist de autistische jongen en zijn moeder niet op tijd bij hun gate af te zetten. Dat zegt Vucic tegen De Telegraaf.

De jongen en zijn moeder waren onderweg naar hun vakantiebestemming in de Kroatische stad Split. "Angelo is dol op vliegen, maar heeft assistentie nodig op het drukke Schiphol", zegt Vucic tegen de krant.

Ze werden opgehaald door de begeleiding. Na de paspoortcontrole stond een wagentje van Axxicom Airport Caddy voor hen klaar. Het bedrijf vervoert mensen met een mobiliteitsbeperking op de luchthaven. Vanwege "drukte" lukte het echter niet de twee op tijd bij hun gate te krijgen. "De gate was gesloten en we mochten niet meer boarden van EasyJet." Het vliegtuig zou nog wel een kwartier lang aan de slurf gekoppeld zijn geweest.

Lees ook: Welverdiende vakantie eindigt op N245: caravan gaat in vlammen op

Toen werd verteld dat ze niet mee konden, raakte Angelo overstuur. "Het bleek dat ze ons in de chaos waren vergeten in te laten stappen." Aan de balie werd nog geprobeerd de twee over te boeken naar een vlucht met overstap. Dat bleek echter geen optie voor de zoon van Vucic, vanwege de "hectiek" die daarbij komt kijken. Ze pakten een taxi terug naar huis en stapten vervolgens in de auto om naar Kroatië te rijden.

Lees ook: Gedeputeerde: "Minderjarige stagiaires 's nachts ingezet op Schiphol"

Een woordvoerder van Axxicom Airport Caddy geeft toe aan De Telegraaf dat het bedrijf een fout heeft gemaakt. "Dit had nooit mogen gebeuren. Deze mensen zijn te laat ingepland en helaas ook te laat aan de gate opgemerkt door onze medewerkers."

"Onbegrijpelijk"

Vucic: "EasyJet heeft aangeboden onze tickets terug te betalen, maar ik heb nu ook extra auto- en hotelkosten moeten maken. Toch gaat het mij daar niet om. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets kon gebeuren."