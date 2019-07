Muiders opgelucht: Groote Zeesluis blijft bediend door sluiswachters

MUIDEN - De Groote Zeesluis van Muiden wordt zeker de komende twee jaar gewoon nog met de hand bediend door sluiswachters. Dat heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht toegezegd aan de Stadsraad Muiden.

Het plan was eerder om de monumentale sluis op afstand te bedienen met camera's en luidsprekers. Dat zou betekenen dat de bekende sluiswachters zouden verdwijnen vanaf de sluis.

Lees ook: Muiders starten petitie tegen verdwijnen sluiswachter

Veel ophef

Het voornemen van Waternet zorgde voor veel ophef onder Muiders. Ze waren vooral bang dat het authentieke beeld van de sluiswachters op de sluis zou verdwijnen. Dat zou plaatsmaken voor metershoge masten met camera's en luidsprekers om de sluis op afstand te besturen. Dit zorgde weer voor de angst dat het onveiliger zou worden rond de sluis. Een petitie kon al snel rekenen op steun van 1.790 Muiders en andere betrokkenen.

Meer tegenstanders

Het plan is nu zeker voor twee jaar van de baan, zo heeft de Stadsraad Muiden te horen gekregen van het waterschap. Net als de stadsraad vindt het waterschap nu ook dat de grote masten met camera's niet thuishoren op de monumentale sluis. "En daar zijn we ontzettend blij mee, want we hebben nu zeker voor twee jaar bereikt wat we wilden bereiken", zegt Stadsraad-voorzitter Hans van der Steen. "Maar we houden wel de vinger aan de pols. Het waterschap is nu 180 graden gedraaid in hun standpunt, mede door onze actie. Hoe het na deze twee jaar gaat, weet niemand."

Bekijk hier hoe het waterschap afgelopen maart reageerde op de petitie van de Muiders: