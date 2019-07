Journalist verbijsterd over uitblijven excuses burgemeester Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Voormalig journalist Ruud Vader was verbijsterd toen hij de Bloemendaalse raadsvergadering donderdag verliet. Dat laat hij aan NH Nieuws weten. Twee raadsfracties hadden met een motie om excuses van de burgemeester aan Vader gevraagd, maar die kwamen er niet. In totaal is al drie keer met een motie geprobeerd de burgemeester te dwingen zijn verontschuldigingen aan te bieden voor hoe de journalist is behandeld.

Twee dagen later ontving Vader wel een boeket bloemen namens een aantal Bloemendalers. De tekst op een begeleidend kaartje: "Wij schamen ons diep voor onze vertegenwoordigers en het bestuur in Bloemendaal. U hebt fantastisch werk verricht en we zijn u hier dankbaar voor. Onze welgemeende excuses voor alle narigheid die u is overkomen. Dit verdient u niet."

Ruud Vader verzucht: "Wat zou het mooi zijn als het college en de raad ook tot dit inzicht zouden komen."

Strategie

De journalist schreef jarenlang over de affaire Elswoutshoek, het landgoed van de broers Rob en Hans Slewe. De toon was te kritisch, meende de gemeente. Op het gemeentehuis zijn nog genoeg ambtenaren werkzaam die weten dat Ruud Vader een jaar of vijf geleden daarom het werken onmogelijk is gemaakt. Bovendien lekten onlangs documenten uit waaruit deze communicatiestrategie blijkt. Deze zijn in bezit van NH Nieuws.

De journalistenvakbond NVJ kwalificeerde de strategie als 'heel vuil spel.' Het journalistiek werk van Vader voor het Weekblad in Bloemendaal moest worden 'ingeperkt'. De gemeente - belangrijk financier van het blad - dreigde anders niet meer samen te werken met het blad. "Het werken is mij onmogelijk gemaakt", zei Ruud Vader daar over.

Staatsvijand

De gemeenteraad wil eerst een onderzoek afwachten van bureau Integis en daarna pas oordelen of excuses op hun plaats zijn. Ruud Vader kwam donderdag naar die gemeenteraad omdat hij had gehoord dat er voor de tweede en derde keer een motie zou worden ingediend voor excuses aan zijn adres. Hij was verbijsterd over de afwachtende houding van de raad terwijl de feiten op straat liggen. "Hoe is het mogelijk dat een raadsmeerderheid (volwassen mensen, met de meesten meen ik op goede voet te verkeren) zijn steun onthield? In die communicatiestrategie word ik ongeveer beschreven als staatsvijand die geneutraliseerd moet worden."

Verzieken

Volgens Vader was de strategie van Bloemendaal destijds klip en klaar: "Het doel was mij te weerhouden van het schrijven van artikelen over de wijze waarop de gemeente de de plannen en het leven van Rob en Hans Slewe stelselmatig verziekte. Een doel dat helaas volledig is bereikt. De excuses kwamen donderdag dus niet al zouden ze mijns inziens op hun plaats zijn geweest."

Het kost Vader achteraf moeite om begrip te hebben voor de raadsmeerderheid die tegen excuses had gestemd. Hoewel de bewijzen op tafel liggen, wacht de gemeenteraad liever de conclusies van het onderzoeksbureau naar die periode af. De communicatiestrategie komt in het onderzoek aan bod, zegt burgemeester Elbert Roest. Vreemd, reageert Vader, dat hij door het onderzoeksbureau nog helemaal niet is benaderd.

Excuses

De verbannen journalist is bereid eventuele excuses te aanvaarden. "Maar het gaat helemaal niet om mij. Ik zag liever dat alle energie die nu aan deze discussie wordt besteed wordt aangewend om de affaire Elswoutshoek af te ronden."