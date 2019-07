Restauratie van de Nachtwacht begint vandaag, publiek kan klus volgen

AMSTERDAM - De restauratie van de Nachtwacht begint vandaag in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het wereldberoemde werk uit 1642 van Rembrandt van Rijn staat de komende tijd achter een glazen wand, waardoor het publiek de klus op de voet kan volgen. Ook online is 'Operatie Nachtwacht' te volgen.

Het gaat om de grootste en meest innovatieve restauratie in de geschiedenis van het museum, zei museumdirecteur Taco Dibbits eerder. De klus begint met het maken van duizenden foto's met een ultrahoge resolutie.

Ook onderzoeken de experts met geavanceerde scanners en lasers het doek op microscopisch niveau. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt gekeken wat de beste manier is om de Nachtwacht te restaureren.

De restauratie kost zo'n 3 miljoen euro, waarvan het Rijk een derde op zich neemt. De rest dragen particulieren, sponsors en het museum zelf bij. De Nachtwacht is voor het laatst onder handen genomen in 1976. Het is niet bekend hoelang de restauratie gaat duren.