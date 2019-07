Altijd al van adel willen zijn? Solliciteer dan bij dit IT-bedrijf in Naarden

NAARDEN - Wie wil dat nou niet: Lord of Lady als officiële titel voor je naam. Bij het IT-bedrijf Pink Elephant zijn ze zó hard op zoek naar nieuw personeel dat ze een wel heel originele beloning bedacht hebben. Krijg je de baan, dan krijg je er een adellijke titel voor nop bij.

Thijs Lamers, inmiddels beter bekend als Lord Thijs Lamers, bedacht de stunt. "Ik werk als marketeer bij Pink Elephant en dit jaar hebben we in totaal zo'n tachtig vacatures te vervullen." Het bedrijf zoekt allerlei ICT-specialisten en het is nog niet zo makkelijk om ze te vinden. "Als grapje hebben we er daarom een beloning op gezet: de titel Lord of Lady voor je naam."

Het bedrijf werkt samen met de organisatie Highland Titles in Schotland. "Zij knippen een landgoed in piepkleine stukjes en verkopen die lapjes grond als een soort souvenir." De eigenaar van zo'n perceel mag dan voortaan de titel 'Lord of Glencoe' of 'Lady of Glencoe' dragen."

Postzegel-landgoed

Thijs is inmiddels de trotse eigenaar van één vierkante voet grond in de Schotse hooglanden. "Ongeveer 0,09 vierkante meter natuur. Je mag de plek bezoeken en er een boom op planten als je wil. Nieuwe medewerkers krijgen van ons een certificaat en je kunt het stuk land zelfs nalaten aan je nabestaanden."

Ook zijn baas was meteen enthousiast. "Binnen een half uur was ik ook van adel," vertelt Lord Jan Peter Alberda. "Dit is een waanzinnig goed idee, het past bij ons bedrijf." En hebben de heren aangrenzende percelen? "Nee, er zit wat ruimte tussen. We moeten werk en privé wel gescheiden houden," lacht Alberda.

Schotse kilt

De beide Lords hebben hun nieuwe landgoederen nog niet bezocht, maar bekijken al wel even de prijs van een echte Schotse kilt. "Deze is 750 euro," zegt Lord Jan Peter. "Geen geld voor een goede kilt," grapt Lord Thijs terug.

Behalve je vrienden jaloers maken in de kroeg, kan het hebben van een adellijke titel ook voordelen opleveren. Bekijk hier welke.

(Tekst loopt door onder video)





Door de aanschaf van een Schots perceeltje draag je bij aan het natuurbeheer van het gebied. "Dat vinden we erg belangrijk," zegt Lord Thijs. "Maar we hopen vooral gelijkgestemde kandidaten aan te trekken. Bij dit bedrijf werken we hard, maar we kunnen ook lachen om een goede grap, zoals een adellijke titel."

Pink Elephant zoekt system engineers, network engineers, IT-consultants en andere ervaren IT-professionals. Het bedrijf overweegt volgend jaar een bedrijfsuitje te plannen naar het nieuwe grondgebied.