Feest in Wijk aan Zee: al 20 jaar een Cultureel Dorp

WIJK AAN ZEE - Wijk aan Zee jubileert dit jaar als Cultureel Dorp. Samen met een groep inwoners van dorpen waar het kustdorp een verbond mee heeft, werd het 20-jarige jubileum dit weekend groots gevierd.

In 1999 was het Bert Kisjes die Wijk aan Zee uitriep tot Cultureel Dorp van Europa. Het was een antwoord op de bedreigingen waar het dorp destijds mee te maken had, zoals het ingrijpende plan voor een vliegveld. Voor Kisjes was het uitroepen van Wijk aan Zee tot Cultureel Dorp een soort markeringspunt om bovenal de waarde van het dorp te laten zien. "Het gaat om de kleinschaligheid, waar mensen elkaar helpen en ontmoeten: dat wilden we onder de aandacht brengen", vertelt hij. "We hebben iets aangeboord wat bijzonder is. Wat mooi is, én toekomst heeft."

Vanuit zeven van de elf dorpen waar Wijk aan Zee een verbond mee heeft werd het jubileum dan ook groots gevierd, vertelt mede-organisator Merei Dekker tegen NH Nieuws. "Het is wonderlijk dat gewoon 68 mensen uit die dorpen onderdak vinden. Het was wel wat georganiseer, maar uiteindelijk hebben heel wat mensen hun huizen opengesteld om die mensen te ontvangen. Daar krijg je zo'n energie van", aldus Dekker.

Jutterspad

Het jubileum viel samen met twee andere typische Wijk aan Zeese evenementen: Jutterspad en de Smaakmarkt. De gasten deden daar op geheel eigen wijze gewoon aan mee. Door muziek ten gehore te brengen, of eten en drinken te verkopen op het Julianaplein.

Op de Dorpsweide waar de gasten ook konden kamperen werd zondagavond het jubileum feestelijk afgesloten met een maaltijd.

