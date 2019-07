Hoe lang kun je aan een slagboom hangen? In Spaarndam zochten ze het uit

SPAARNDAM - Terwijl de vrouwen in Lyon strijden voor de wereldtitel, wordt er in Spaarndam gestreden voor een hele andere titel, namelijk die van het NK-slagboomhangen. Wie het langst blijft hangen, mag zich Nederlands Kampioen noemen.

"Vorig jaar is Spaarndam wereldnieuws geworden toen de 8-jarige Sofie aan een slagboom bleef hangen. Als zoiets gebeurt kunnen we er niet omheen om daar iets ludieks mee te doen. Zo hebben we het slagboomhangen in het leven geroepen", vertelt organisator Arie in 't Veld.

Beetje lauw

Een jonge deelnemer plonsde helaas niet iets te vroeg in het water om met de titel naar huis te gaan: "Het was super leuk maar het is wel moeilijk om te blijven hangen. Je spieren gaan pijn doen", legt hij uit na zijn jammerlijk mislukte poging.

Een ander meisje vond het eveneens moeilijk om te blijven hangen: "Het was zwaar maar leuk", vertelt ze. "Het water was niet koud maar een beetje lauw", voegt ze er nog aan toe.