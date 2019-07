In vogelvlucht: West-Graftdijk

WEST-GRAFTDIJK - In deze aflevering van In Vogelvlucht strekken we de vleugels uit boven West-Graftdijk. Een oud dorpje met ongeveer 655 inwoners dat grenst aan de Schermer en het Noordhollandsch Kanaal.

Het dorpje met slechts vijftien straten ontstond in de 16de eeuw aan een meer en was voornamelijk een vissers- en zeevaardersdorp. Na de inpoldering gingen de inwoners hennep telen, waarvan ze touw maakten.

De blikvanger in het dorp is de hervormde kerk. Deze wordt soms nog gebruikt als kerk, maar doet nu ook dienst als buurthuis.