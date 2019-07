Beelden: duo overvalt ondernemer met automatisch vuurwapen

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie brengt duidelijke bewakingsbeelden naar buiten van een straatroof aan de David Vosstraat in Slotermeer. Het slachtoffer neemt plaats in zijn auto als hij vanuit het niets een automatisch vuurwapen op hem gericht krijgt.

Het is zaterdag 25 mei, rond 21 uur, als het slachtoffer op weg is naar zijn auto. Hij heeft net de horecagelegenheid waar hij werkt afgesloten en loopt naar zijn auto. Als hij plaatsneemt achter het stuur, komen vanaf de overkant van de straat twee mannen aangelopen.

De eerste man komt op hem af met een automatisch wapen en bedreigt het slachtoffer. Hij moet uitstappen, terwijl de auto wordt onderzocht. De tweede man pakt ondertussen een scooter en staat klaar om zijn handlanger op te vangen.

'Heftige beelden'

De twee vluchten vervolgens in de richting van de Burgemeester Vening Meineszlaan. "Het zijn heftige beelden, je moet je voorstellen dat je opeens een automatisch vuurwapen op je gericht krijgt", zegt politiewoordvoerder Esther Izaks in het AT5-programma Bureau 020.

Signalement

Naast de haarscherpe beelden heeft de politie ook nog het signalement van de mannen. De eerste man met het vuurwapen heeft een licht getinte huidskleur, is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang en is tussen de 20 en 25 jaar oud. Tijdens de roof droeg hij een donkere helm, een lichtgrijze jas, een donkergrijze broek en donkere gympen.

(Artikel gaat verder onder de video)

Ook zijn handlanger heeft een licht getinte huidskleur, is tussen de 1.65 en 1.70 meter lang en wordt tussen de 18 en 20 jaar oud geschat. Hij droeg een donkere helm, een donkere jas, broek en donkere gympen. De politie hoopt in contact te kunnen komen met mensen die meer weten over de straatroof of de twee verdachten.