Brand in bestelbus slaat over naar geparkeerde auto

AMSTERDAM - Een brand in een bestelbus van bezorgdienst DPD in Amsterdam is gisteravond overgeslagen naar een geparkeerde auto.

De brandweer werd rond 23.00 uur over de brand gealarmeerd. Toen de hulpdiensten arriveerden, sloegen de vlammen al uit het motorcompartiment van de bestelbus. Het vuur sloeg daarop over naar een auto die ervoor stond geparkeerd.

Brandstichting

De brandweer heeft de branden geblust, maar kon niet voorkomen dat beide voertuigen uitbrandden. De oorzaak van de autobrand is onbekend, maar er wordt rekening gehouden met brandstichting.