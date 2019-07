Beverwijkse geschokt door ontvoering: "Hij werd voor mijn neus de bus in gegooid"

BEVERWIJK - Een zwaar aangedane inwoonster van Beverwijk zegt getuige te zijn geweest van de ontvoering van vannacht. De 23-jarige zag naar eigen zeggen hoe een man een busje in werd getrokken, nadat hij riep om hulp. Bij NH Nieuws doet ze haar verhaal. "Ik zit helemaal te trillen en heb op mijn knieën zitten huilen."

Gisteravond is rond 22.45 uur een man ontvoerd in een busje. De drie ontvoerders zijn even later door de politie aangehouden na een klopjacht door Beverwijk en Heemkerk. Het slachtoffer raakte zwaargewond en de Beverwijkse heeft het, naar eigen zeggen, allemaal zien gebeuren. "Ik hoorde: au, au, au! Help, help, help'. Echt, het was vreselijk", zegt ze tegen NH Nieuws.

Ze woont al lange tijd in de wijk bij de Broekpolder, waar de ontvoering vermoedelijk plaatsvond. Ze lag gisteravond 'even lekker met haar vriend een filmpje te kijken' toen er plotseling onwijs veel geschreeuw klonk. "We renden naar buiten en zagen hoe een man een bus in werd gegooid en de deuren dicht werden geslagen. Ik ben er achteraan gerend en heb de politie gebeld." De Beverwijkse zegt dat ze de witte bestelbus en de ontvoerders al vaker door de straat heeft zien rijden.

De Beverwijkse heeft contact met de politie.