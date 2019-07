Klopjacht door Beverwijk na ontvoering: drie mannen in busje aangehouden

HEEMSKERK - De politie heeft zojuist na een klopjacht door Beverwijk en Heemskerk drie mannen in een busje aangehouden. Dat gebeurde nadat even daarvoor iemand was ontvoerd aan vermoedelijk de Melis Stokelaan in Beverwijk. De ontvoerde man is zwaargewond geraakt.

Hij werd vermoedelijk op straat gevonden door de politie. Een woordvoerd bevestigt dat degene die is ontvoerd, inderdaad weer vrij is.

Het gebeurde rond kwart voor elf, gisteravond. Meerdere omwonenden zeggen tegen NH Nieuws dat ze hoorden dat er werd geschoten.

Een ooggetuige meldt dat een van de verdachten is gearresteerd op de Luxemburglaan in Heemskerk. Volgens onbevestigde berichten is het slachtoffer van de ontvoering op diezelfde plek bevrijd.

Meerdere plekken

Doordat de ontvoerders zich verplaatsten, zijn er op meerdere plekken berichten over de inzet van agenten en medische hulpdiensten. De politiewoordvoerder kan op dit moment verder slechts kwijt dat er sprake was van 'een hectische setting'. Op meerdere plekken wordt onderzoek gedaan.



Op sociale media gaan geruchten dat de ontvoerde man een ‘jonge jongen’ zou zijn. De politie kan dit niet bevestigen.