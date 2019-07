Man gewond door val in huis: traumaheli landt langs provinciale weg Velsen-Zuid

BEVERWIJK - Er is vanavond een man gewond geraakt in een woning aan de Grote Houtweg in Beverwijk. Er moest een traumahelikopter uitvliegen en die landde langs de Amsterdamseweg bij Velsen-Zuid. Daardoor was er korte tijd een rijstrook afgesloten.

De man zou van de trap zijn gevallen.

De man had zo nodig medische hulp nodig dat hij werd vervoerd naar een traumahelikopter - die landde in Velsen-Zuid, langs de Amsterdamseweg (N202). Vanuit die helikopter zou een gespecialiseerde arts zijn overgestapt in de ambulance. Vanuit daar is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de hulpverlening was een rijstrook op de afrit van de A22 korte tijd afgesloten.

Verkeersinfo Kennemerland waarschuwde automobilisten voor vertraging door de landende helikopter. 'Geef hulpdiensten de ruimte', zeiden ze.