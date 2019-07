Heftige aanval in Alkmaar: 17-jarige jongen bij keel gepakt en van fiets getrapt

Het Koedijkse slachtoffer van zeventien fietste op de Kanaaldijk en hoorde een scooter achter zich rijden. Hij haalde hem maar niet in, waardoor de fietser het niet vertrouwde. Het slachtoffer is toen gestopt op de brug voor de kruising van de Saskerstraat met het Laantje.

Op dat moment stopte de bestuurder van de scooter naast het slachtoffer en probeerde de telefoon uit zijn handen te trekken. Toen dit niet lukte pakte de bestuurder het slachtoffer bij de keel en zei hij dat hij alles moest afgeven.

Harde trap

Het slachtoffer wist zich te verweren en is toen weggefietst. De bestuurder van de scooter is achter het slachtoffer aangereden en gaf toen een harde trap tegen de fiets van het slachtoffer. Hierdoor viel de fiets. Vervolgens gaf de bestuurder het slachtoffer nog een harde trap tegen zijn been. Hierna is de bestuurder van de scooter weggereden in de richting van de Saskerstraat.

De politie zoekt getuigen. Het signalement van de man is: blanke, reed op een zwarte scooter, had een helm op en droeg een donkerkleurige jas.