Politie verafschuwt rondgaande videobeelden dodelijke steekpartij Amsterdam: "Niet delen, verwijder ze"

AMSTERDAM - Er circuleren video's van de dodelijke steekpartij in de Amsterdamse Warmoesstraat, gistermiddag. Daarbij kwam een 29-jarige man om. De politie heeft vol afschuw gereageerd en vraagt iedereen dit soort beelden niet te maken, plaatsen en delen. Ook de nabestaanden van het 29-jarige slachtoffer hebben aangegeven zeer ontdaan te zijn van het feit dat de beelden zijn verspreid.

Ze komen van een bewakingscamera in de straat. "Wij vinden dit bijzonder ongepast en roepen op de beelden uit respect voor de nabestaanden offline te halen en niet meer te verspreiden. De beelden zijn niet alleen zeer pijnlijk voor de nabestaanden, andere sociale media gebruikers kunnen ze ook als schokkend ervaren", laat de politie in een verklaring weten.





Ook gaan er beelden rond die gemaakt zijn met mobiele telefoons op het moment dat er eerste hulp aan het slachtoffer werd verleend. De politie zegt hierover: "Daarnaast zijn we zeer verontwaardigd dat in dit geval een zwaargewond slachtoffer van dichtbij gefilmd is, terwijl anderen hulp probeerden te verlenen."

"Dat deze beelden vervolgens ook nog eens op het internet verschijnen, keuren wij als vanzelfsprekend af. Maak, plaats en deel dit soort beelden niet', aldus de politie.

Aanleiding onduidelijk

De steekpartij vond gister aan het einde van de middag plaats. Het slachtoffer overleed diezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er is een 49-jarige verdachte aangehouden. Wat precies de aanleiding is geweest van het dodelijke geweld is nog niet duidelijk.