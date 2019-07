Het Haarlemse Plantenasiel heeft een nieuw stekje en je kan elke dag langskomen!

HAARLEM - Anderhalf jaar geleden ontfermden de studentes Naomi en Marije zich over de afgedankte planten van Haarlem. Nu heeft hun Plantenasiel een vast onderkomen gevonden in wijkcentrum Alleman in Haarlem-Oost.

"Soms lukt het niet meer, dan is het al te laat", bekent Marije Franken. Maar als er ook maar een sprietje groen aan de kluit zit, dan ontfermen zij en Naomi de Bruine zich met liefde over de plant.

100 planten

Ze hadden soms wel honderd planten thuis staan, en dat ging dus niet meer. Even mocht het Plantenasiel in een anti-kraakpand aan het Houtplein huisvesten, maar nu heeft het een echt onderkomen gevonden. "Iedereen kan hier langs komen wanneer hij wil omdat het vijf dagen per week geopend is", vertelt Naomi op de Open Dag zaterdagmiddag.

