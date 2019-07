Finalekoorts! De langste oranje slinger hangt in Huizen: "Het is beetje geëscaleerd...."

HUIZEN - Een behoorlijk uit de hand gelopen actie, aldus 'de vlaggenhangers van Huizen'. Door het dorp hangt namelijk maar liefst 1,5 kilometer aan oranje slingers; allemaal om het Nederlands vrouwenelftal te steunen in de aanloop naar de finale van het WK voetbal morgen. "Als de mannen spelen, is álles oranje in heel Nederland, maar nu was dat niet zo."

Anouk (15) en Shamee (15) hadden een weddenschap met hun tante. "Ik daag jullie uit om de hele Bovenmaatweg vol te hangen!" Nou, dát liep een beetje uit de hand. Het groepje vrienden kocht allemaal winkels leeg en begon eergisteren met het versieren van de eerste rotonde. "Het zijn denk ik wel 150 slingers én het zijn dus een paar straten meer geworden", vertelt Shamee.

Bekijk hier de mega oranje slinger!

De vlaggen in Huizen kunnen je bijna niet ontgaan. Anouk: "Maar toen we de eerste meters ophingen, kregen we wel wat chagrijnige gezichten. Of we het wel op gingen ruimen. Maar daarna begon iedereen met toeteren en roepen: 'Lekker bezig dames'! Ze steunden ons zelfs om alsmaar door te gaan!"

Opruimen

Ze beloven hun dorpsgenoten om alles weer netjes op te ruimen. "Als ze verliezen zo snel mogelijk, om de pijn te verzachten. Als ze winnen, vieren we een feestje bij de vlaggen."

Het Nederlands voetbalteam speelt morgen om 17:00 uur de finale van het wereldkampioenschap tegen de Verenigde Staten.