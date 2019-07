Nieuw sport-en recreatieveld moet Middenmeerders bij elkaar brengen: "Iedereen is welkom"

MIDDENMEER - Het park aan de Alkmaarseweg in Middenmeer is vanaf vandaag een ontmoetingsplek waar voor iedereen wat te doen is. Van een fitnessparcours en een schaaktafel: het hele dorp kan er terecht. Het nieuwe sportpark is geregeld door een aantal betrokken ouders in het dorp.

Het project heet The Movement en is een nieuw kunststukje van Stichting Koeteltuin, die eerder al op eigen kracht een nieuwe speeltuin voor de kleintjes in het dorp wist te regelen. De stichting ontstond een paar jaar geleden door samenwerking van vier moeders die vonden dat het anders moest. Inmiddels is een betrokken vader aan het bestuur toegevoegd.

Lees ook: Moeders Middenmeer voltooien hun missie: De Koeteltuin is geopend

"We zijn ontzettend trots", zegt voorzitter Jolien Zwartveld. Stichting Koeteltuin wil mensen motiveren om naar buiten te gaan, te bewegen en elkaar te ontmoeten. "Er staat hier voor 35.000 euro aan fitnessappratuur. We hebben de afgelopen twee jaar flink moeten 'koetelen'."

Koetelen

Dat 'koetelen' is in Middenmeer inmiddels een werkwoord geworden en staat voor geld inzamelen. Net als bij het vorig project wist de stichting namelijk het geld helemaal bij elkaar te krijgen. "Nu staat deze opblaasstormbaan er nog maar dankzij een grote donatie in september nog een echte stormbaan aan te leggen."

Er is overigens niet alleen aandacht voor de fysieke gezondheid: "Je kunt hier je been-of buikspieren trainen. Maar wat belangrijk is om te noemen is dat er ook een schaak-en damtafel geplaatst is. Onder het motto 'eerst denken dan doen'. Dat wordt nog wel eens vergeten."

'Zo leuk!'

Bij de opening vanmiddag waren tientallen bewoners aanwezig. Wethouder Theo Groot noemde het bij de opening: "Een belangrijk project voor de gemeente Hollands Kroon." Er werden ondermeer een yogales en schaak-workshop gegeven. "Afgelopen week waren hier al mensen aan het sporten. Als je hier langs komt en je ziet de mensen bezig dat is zo leuk."