Bizar: automobilist stopt op A7 en haalt fiets van snelweg

HOORN - Een bizarre verkeerssituatie vanochtend op de A7 bij Hoorn. Een persoon zag een fiets op de snelweg liggen en besloot deze op te ruimen. "Dit leidt tot gevaarlijke situaties."

Op een filmpje, dat Rijkswaterstaat via Twitter deelt, is goed te zien hoe de persoon stilstaat op de linkerbaan van de A7, uit de auto stapt, de fiets pakt, tussen het verkeer door naar de rechterberm loopt, de fiets neerlegt, terugloopt, in de auto stapt en weer doorrijdt.

Wat op het filmpje niet is te zien, is dat de persoon rode kruizen negeert om de fiets op te ruimen. "Zeer onverstandig", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Rijkswaterstaat is een bedrijf dat ingericht is om dit soort situaties op te lossen", benadrukt de woordvoerder.

Hoe de fiets op de snelweg is beland, is onbekend. Waarom de persoon de fiets niet in de middenberm legt, wat dichterbij en daarom veiliger was geweest, is ook niet duidelijk.