Twee mannen aangehouden voor auto-inbraken in Zaandam

ZAANDAM - Een 41-jarige man uit Zaandam en een 20-jarige man uit Amsterdam zijn afgelopen nacht aangehouden in Zaandam. Zij worden verdacht van meerdere auto-inbraken. Er is ook een 23-jarige man uit Almere opgepakt.

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding dat er twee mannen aan auto's aan het voelen waren op de Brandaris. Eenmaal in de straat troffen de agenten niemand aan.

Even later zagen de agenten twee mannen wandelen op de Twiskeweg. Eén van hen had een plastic tas met gestolen auto-spullen bij zich. De verdachten zijn direct aangehouden.

De derde verdachte is aangehouden in de buurt van Poelenburg. Mogelijk is ook hij betrokken bij de inbraken.