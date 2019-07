Slachtoffer steekpartij Amsterdam overleden

AMSTERDAM - Het slachtoffer van een steekpartij gistermiddag in de Warmoesstraat in Amsterdam is aan de verwondingen overleden. Het is de tweede keer binnen vier dagen tijd dat er iemand door een steekpartij om het leven is gekomen.

Afgelopen dinsdag werd op klaarlichte dag de 22-jarige Amsterdammer Bilal Bichr neergestoken op Plein '40-'45 in Nieuw-West. Een dag later overleed hij aan zijn verwondingen.

Gistermiddag kreeg de politie rond 16.40 uur een melding binnen dat in de Warmoesstraat iemand was neergestoken. Al snel werd bekend dat er een verdachte was aangehouden voor het incident.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de Warmoesstraat en wat de aanleiding van het incident is, is nog niet bekend.