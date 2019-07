Explosie in Amsterdam: politie doet onderzoek

AMSTERDAM - In de Korte van Eeghenstraat in het Museumkwartier in Amsterdam is vanmorgen rond 4.25 uur een explosie geweest. Volgens ooggetuigen gaat het om een explosie in of rond een geparkeerde auto.

Door de ontploffing is schade ontstaan bij een aantal panden en voertuigen. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers aangetroffen. Wel zijn twee personen nagekeken in de ambulance.

Vanwege sporenonderzoek heeft de politie de Korte van Eeghenstraat en een deel van de Van Eeghenstraat afgezet.