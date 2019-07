Gewapende overval tankstation Osdorp, twee verdachten aangehouden

AMSTERDAM - Een Shell-tankstation aan de Ookmeerweg in Amsterdam-Osdorp is vanavond overvallen. Na een zoektocht met onder meer een politiehelikopter zijn inmiddels twee verdachten aangehouden.

De overval gebeurde vanavond rond 21.30 uur. Twee mannen kwamen het tankstation binnen en bedreigden het personeel met een wapen. Met hun buit vluchtten de twee vervolgens in een auto.

De politie zette een groot aantal politieauto's en een helikopter in om de twee te achterhalen, wat ze uiteindelijk ook lukte. De politie doet nu onderzoek in het tankstation om te kijken of daar sporen kunnen worden gevonden die herleidbaar zijn naar de twee mannen.

Voor zover bekend is niemand bij de overval gewond geraakt.