Kennemer Jeugd Orkest klaar voor Spaarnestadconcert: "Spannend, hele stad luistert"

HAARLEM - Het wordt weer swingen op je bootje morgen in Haarlem. Voor de vierde keer vindt daar het Spaarnestadconcert plaats, dit keer op de Nieuwe Gracht. Publiekstrekkers zijn Roel van Velzen, Astrid Nijgh en natuurlijk de regionale talenten van het Kennemer Jeugd Orkest.

Het Kennemer Jeugd Orkest (KJO), met daarin ruim veertig muzikanten tussen de dertien en twintig jaar, heeft vrijdagavond nog een repetitie in de Haarlemse Remonstranten Kerk. Ook zangeres Astrid Nijgh doet mee.

Roel van Velzen neemt zaterdagmiddag nog de akkoorden met ze door. "Dat is niet te laat hoor, we hebben al een keer eerder met Roel gespeeld. Dat wordt een feest", zegt dirigent Matthijs Broers.

Spannend

Kilian van Roosmalen uit Haarlem is violist in het orkest. Hij heeft het erg naar zijn zin bij het KJO. "Het is erg gezellig en we spelen ook goed", zegt hij. Op 4 mei hebben ze al een prachtig concert gegeven rondom Dodenherdenking en morgen dus een spektakelstuk op de gracht.

"Ik vind het best spannend, de hele stad luistert mee", lacht hij. Kilian speelt al heel wat jaren viool. "Ik repeteer elke dag wel een uur en op vrijdagavond met het orkest een paar uur."

Muziek en vrienden maken

Vera Stam uit Beverwijk speelt dwarsfluit in het KJO. "Het is erg leuk. We gaan ook met z'n allen naar het buitenland en leren elkaar dan goed kennen. Ik heb hier veel vrienden en vriendinnen gemaakt."

Sinds kort is ze niet meer de enige muzikant uit Beverwijk. "Gelukkig spelen er nu ook een paar anderen, dan kunnen we samen reizen", lacht ze.

Talenten

Matthijs Broers leidt de repetitie en zorgt dat alle muzikanten scherp zijn morgen. "Ze moeten zich wel gaan focussen, want iedereen heeft het druk gehad op school de laatste weken. We blijven tot het laatste moment hard werken met elkaar."

Hij heeft zaterdag een flink programma met zijn orkest af te werken. Eerst 'alleen', daarna volgt Astrid Nijgh en tot slot zal Roel van Velzen aansluiten. Kijk hier voor het hele programma van het Spaarnestadconcert.