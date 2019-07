Urenlang wachtende automobilisten naar Texel maken zich niet druk

DEN HELDER - Automobilisten die vanmiddag soms wel drie uur langer over hun reis naar Texel deden dan normaal, maakten zich niet heel druk over de vertraging. Door verschillende omstandigheden, onder meer door het uitvallen van een veerpont, liep de wachttijd naar Texel flink op.

"Je kan je druk maken, maar 't schiet toch niet op. Dus rustig blijven wachten. We komen vanzelf aan de overkant", vertelt een automobilist vanuit de file. Een andere vrouw was wat kortaf: "Ik heb er een uur langer over gedaan dan normaal. Dan mag wel wat sneller."

Biertje

Een man merkt na enig nadenken op: "Stilstand is geen vooruitgang." En één van de jongeren die zich verheugd op een weekendje Texel heeft een wens: "We houden het wel vol, maar we kunnen er wel een biertje bij gebruiken!"

De vertragingen duurden de hele dag. Op het dieptepunt riep de gemeente Den Helder zelfs op om extra water mee te nemen in de auto. Rond 16.00 uur kon de extra boot worden ingevaren, waarna de lange wachttijden als sneeuw voor de zon verdwenen.