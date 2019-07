Informatiebijeenkomst over groei Schiphol op 16 juli

VIJFHUIZEN - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert over een kleine twee weken een informatiebijeenkomst over de groei van Schiphol. Vandaag werd duidelijk dat Schiphol na 2021 mag groeien tot 540.000 vluchten.

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 16 juli vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur in het Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. Bij de bijeenkomst zullen mederwerkers van het ministerie vragen beantwoorden over de ontwikkeling van de luchthaven.

Wie aanwezig wil zijn, moet zich van te voren aanmelden.