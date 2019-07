Schiphol-baas Benschop: "Minder hinder is mogelijk bij groei"

SCHIPHOL - Dick Benschop, de topman van Schiphol, verwacht dat de aangekondigde groei van de luchthaven mogelijk is zonder extra overlast voor omwonenden. Dat zei hij in gesprek met NH Nieuws.

Vandaag werd duidelijk dat Schiphol van de regering vanaf 2021 langzaam mag groeien tot 540.000 vluchten per jaar. Nu zijn dat er nog 500.000.

Balans

"Het is positief dat het kabinet een besluit neemt", zegt Benschop. Eerder hadden de bewoners in het ORS-overleg nog aangegeven géén groei te willen. Benschop ziet daar echter geen probleem: "Ik denk dat er een balans gezocht moet worden tussen de kwaliteit van het netwerk en de kwaliteit van de leefomgeving."

Volgens Benschop is minder hinder namelijk mogelijk, ook met de groei. "Dat kan ook. We weten dat vliegtuigen stiller en schoner worden. Als je dan gematigd groeit, zodat de vliegtuigen sneller stiller en groener worden, dan is het mogelijk om een beetje te groeien met minder geluidsbelasting."

Nachtvluchten

Omwonenden hebben vooral last van de nachtvluchten, blijkt uit onderzoek. Wat Benschop betreft gaat dat veranderen. "Je moet dus niet 's nachts zodanig vliegen dat mensen daar van gehinderd worden."

Hoe veel nachtvluchten er geschrapt gaan worden, is nog niet duidelijk. Dit moet het kabinet gaan bepalen, zegt Benschop.