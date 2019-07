HAARLEM - In de Lange Veerstraat in het centrum van Haarlem is vanmiddag enige tijd brand geweest bij de bekende snackbar Hap Wat.

Vanwege de brand was de Lange Veerstraat enige tijd afgesloten, zo meldt het Haarlems Dagblad. De brand was ontstaan in de keuken.

Bij de brand was veel rook, waardoor een bewoner van het bovengelegen appartement moest worden nagekeken in een ambulance.