Speeltuin in Zeewijk tussen hoop en vrees: 12 nieuwe vrijwilligers nog niet genoeg

IJMUIDEN - Het probleem is nog niet helemáál opgelost, maar het gaat de goede kant op. Er hebben zich deze week liefst twaalf vrijwilligers gemeld bij IJmuidense speeltuin Zeewijk Natuurlijk. Daardoor zijn in elk geval de kinderfeestjes gered die komend weekeinde stonden gepland en neemt de kans toe dat de speeltuin deze zomer open blijft

Een tekort aan vrijwilligers is de simpele oorzaak van de dreigende sluiting. "Mensen hebben het druk", zegt voorzitter Mariëlle van der Zijl-Zaagsma. "Maar het is ook onbekendheid. Ik denk dat het goed is om te weten dat we met twee uurtjes per week vaak al erg geholpen zijn."

Oproep

Mariëlle deed op Facebook een emotionele oproep en inderdaad meldden zich dus twaalf mensen. Tot zover het goede nieuws, want het is nog niet genoeg om in de zomervakantie open te blijven. "Dan gaan vrijwilligers namelijk ook weer op vakantie."

Toch hoopt ze en gaat ze er van uit dat het goed komt. "Het zou doodzonde zijn als we hier niet meer volledig open kunnen blijven. Dat kunnen we de kinderen niet aandoen! Toch denk ik dat het goed komt Waarom? Als de nood het hoogste is, is de redding nabij."

Gemeente betreurt situatie

De gemeente Velsen is nauw betrokken geweest bij de opening van de speeltuin een jaar geleden en heeft ook subsidie verstrekt. Een woordvoerder: "Het is heel jammer te horen dat er een gebrek aan vrijwilligers is en we zouden het betreuren als de speeltuin minder vaak open gaat."