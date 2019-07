'Tata Steel grootste loodvervuiler van Nederland: veel meer dan alle auto's samen'

IJMUIDEN - De uitstoot van lood, afkomstig van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, is groter dan die van alle auto's in Nederland bij elkaar. Tata blijkt zelfs verantwoordelijk te zijn voor meer dan de helft van alle looduitstoot in ons land.

Dat schrijft de IJmuider Courant, op basis van cijfers van de rijksoverheid. Het RIVM concludeerde eerder al dat er een ongewenste hoeveelheid lood in de grafietregens in Wijk aan Zee is gevonden. Buitenspelende kinderen worden al enige tijd opgeroepen goed hun handen te wassen.

Tata Steel zei echter dat het lood ook van andere bronnen afkomstig zou zijn. In hoeverre die redenering opgaat, valt te bezien, aangezien niemand in Nederland zó veel lood uitstoot als de staalgigant.

Meer dan alle fabrieken en voertuigen bij elkaar

Volgens de IJmuider Courant staat de milieuvergunning van Tata Steel toe dat het bedrijf 28.000 kilo lood per jaar mag uitstoten. Dat is drie keer zo veel als alle fabrieken, auto's en vliegtuigen bij elkaar op dit moment uitstoten.

Overigens is de uitstoot van lood bij Tata de afgelopen jaren wel sterk afgenomen. In 2006 werd er nog 60.000 kilo lood uitgestoten. Vorig jaar was dit nog 2.300 kilo: alsnog een gigantische hoeveelheid vergeleken met andere vervuilers.