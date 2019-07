Tóch extra veerboot van en naar Texel vanwege immense drukte

DEN HELDER - Er vaart vanaf nu (16:00 uur) toch een tweede, extra boot van Den Helder naar Texel en terug. Vanwege grote drukte was de file voor de boot eerder vandaag drie uur; inmiddels sta je zo'n twee uur te wachten als je naar het eiland wil.

Verantwoordelijke voor de vaartdiensten TESO laat weten op hun website dat het extra schip in de vaart blijft tot de drukte is afgenomen'.

Bij de boot zou vandaag sprake zijn geweest van een opeenstapeling van problemen. Zo is vrijdag sowieso drukker vanwege de wisseling van vakantiegangers op Texel. Tot overmaat van ramp was vandaag één van de veerboten stuk. Hierdoor was er dus maar één afvaart per uur mogelijk.

Verkeerschaos

Ook op Texel is het druk. De wachttijd is daar drie uur. Om de wegen vrij te houden, staan wachtende voor de boot op het fietspad. Bij de veerhaven in Den Hoorn zijn extra opstelplaatsen geopend om alle auto's kwijt te kunnen.

Extra afvaarten

TESO zegt dat er vanavond - indien nodig - langer doorgevaren zal worden. De laatste boot vanaf Den Helder staat voorlopig gepland om 21.30 uur.

Inwoners van Den Helder klagen al lange tijd over de toenemende drukte op de wegen richting de veerhaven.