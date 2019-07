Vrouw aangerand op perrontrap van station Haarlem en valt

HAARLEM - Een vrouw is vanochtend in alle vroegte aangerand op het station van Haarlem. Hierbij raakte ze gewond. Later op de dag kon een 20-jarige man worden aangehouden.

De vrouw liep rond half zeven uur de trap op van het station in Haarlem naar perron 1, toen een onbekende man haar onzedelijk betastte. De vrouw schrok en duwde de man van zich af en probeerde weg te komen, waarbij zij ten val kwam.

Ze riep hard om hulp, waardoor omstanders gealarmeerd werden en de vrouw te hulp schoten en overeind hielpen. Twee van de omstanders gingen achter de verdachte aan, maar deze wist helaas te ontkomen.

Verdenking

De politie werd gebeld en wist korte tijd na het incident een man op te sporen die voldeed aan het opgegeven signalement. De man, een 20-jarige inwoner van Lelystad werd aangehouden op verdenking van de aanranding.

Staten Bolwerk

Kort daarvoor was er bij de politie ook een melding binnengekomen van een vrouw die in het Staten Bolwerk een verdachte man had gezien die zich vreemd gedroeg. De politie is op zoek gegaan naar deze man, maar trof hem niet aan. Of dit dezelfde man is geweest die de vrouw op het NS-station heeft aangerand, wordt door de politie onderzocht.

De politie is nog op zoek naar getuigen.